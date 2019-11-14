Видео в сети: "Сопотов кроет матом сотрудника полиции"
О том, что в объектив камеры попал именно Дмитрий Сопотов автор ролика говорит в описании к записи.
Автор нашумевшей видеозаписи не показывает лиц своих собеседников. Герой ролика - мужчина в деловом костюме. В грубой форме он разговаривает с сотрудниками полиции, которые остановили его авто и предложили водителю пройти медицинское освидетельствование. Мужчина вступился за подчинённого, но при этом обматерил полицейских.
- Да что он сделал! Он не спит ночами! 54 миллиона! Сегодня из Москвы позвонили, мы выиграли грант. Выпил человек четыре стопки вместе со мной этого виски. Ну и что теперь? - негодует "герой" на видеозаписи.
Как стало известно "Комсомольской правде-Псков" губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку относительно деятельности главы Печорского района Дмитрия Сопотова.
ИСТОЧНИК KP.RU