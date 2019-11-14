Видео в сети: "Сопотов кроет матом сотрудника полиции"

14 Нояб. 09:31 2019-11-14T14:20:49+03:00

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О том, что в объектив камеры попал именно Дмитрий Сопотов автор ролика говорит в описании к записи.

Автор нашумевшей видеозаписи не показывает лиц своих собеседников. Герой ролика - мужчина в деловом костюме. В грубой форме он разговаривает с сотрудниками полиции, которые остановили его авто и предложили водителю пройти медицинское освидетельствование. Мужчина вступился за подчинённого, но при этом обматерил полицейских.

- Да что он сделал! Он не спит ночами! 54 миллиона! Сегодня из Москвы позвонили, мы выиграли грант. Выпил человек четыре стопки вместе со мной этого виски. Ну и что теперь? - негодует "герой" на видеозаписи.

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков" губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку относительно деятельности главы Печорского района Дмитрия Сопотова.

ИСТОЧНИК KP.RU