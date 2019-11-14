2019-11-14T12:40:53+03:00
Политика

Главой города Пскова избрали Елену Полонскую

Большинство присутствующих тайным голосованием поддержали её кандидатуру
Анна БЫСТРОВА
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Елена Полонская поблагодарила всех депутатов за поддержку.Елена Полонская поблагодарила всех депутатов за поддержку.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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По итогам тайного голосования главой города Пскова назначена Елена Полонская. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, такой решение депутаты приняли на внеочередной 31-й сессии Псковской городской Думы.

Из 24 народных избранников, присутствующих на заседании, кандидатуру Елены Полонской поддержали 22 человека. Один бюллетень признали недействительным, а ещё один голос получил депутат Григорий Турчин. Он сам выдвинул свою кандидатуру на пост главы города.

КСТАТИ

На сессии присутствовали представители администрации Пскова и области, а также члены Псковского областного собрания и представители городской прокуратуры. После оглашения результатов глава городской администрации Александр Братчиков поздравил избранного главу, пожелал плодотворной работы и пообещал оказывать содействие со своей стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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