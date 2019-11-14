Столичные блогеры за копейки купили уникальный Rolls-Royce из псковского сарая
Блогеры из Москвы за копейки купили уникальный Rolls-Royce Silver Spur из псковского сарая. Как стало известно «Комсомолськой правде-Псков», отправляясь во Псков столичные жители до конца не верили в то, что действительно найдут в старом сарае дорогой лимузин. Ролик с рассказом о необычной находке опубликовал на видеохостинге YouTube московский видеоблогер Евгений Дубровский.
Евгений и его приятели отдали за автомобиль, 3,5 года простоявший в пыльном сарае, всего лишь 300 тысяч рублей. При этом действительная цена подобных автомобилей варьируется от 5 до 13 миллионов.
Скриншот из видео блогера на канале в YouTube. Салон автомобиля, по словам блогера, хорошо сохранился.
По словам прежнего владельца авто, он приобрёл этот единственный в России Rolls-Royce себе на свадьбу в 2012 году. А после одолжил на торжество знакомым. За это время автомобиль наездил лишь 1 тысячу километров.
- Эта машина - не переделка, а настоящий Rolls Royce, привезённый из Англии в 2005 году, - заверил автор видео и продемонстрировал дорогой салон и мини-бар лимузина.
Скриншот из видео блогера на канале в YouTube.
КСТАТИ
Свою покупку блогеры попытались перегнать в Москву. Однако за 200 км до столицы у Rolls Royce сломался насос и коробка передач, отказали тормоза и отвалились номера.
ИСТОЧНИК KP.RU