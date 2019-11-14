Столичные блогеры за копейки купили уникальный Rolls-Royce из псковского сарая

СЕГОДНЯ 16:54 2019-11-14T16:54:41+03:00

Скриншот из видео блогера на канале в YouTube. Бывший владелец авто заявил, что оно уникально.

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Блогеры из Москвы за копейки купили уникальный Rolls-Royce Silver Spur из псковского сарая. Как стало известно «Комсомолськой правде-Псков», отправляясь во Псков столичные жители до конца не верили в то, что действительно найдут в старом сарае дорогой лимузин. Ролик с рассказом о необычной находке опубликовал на видеохостинге YouTube московский видеоблогер Евгений Дубровский.

Евгений и его приятели отдали за автомобиль, 3,5 года простоявший в пыльном сарае, всего лишь 300 тысяч рублей. При этом действительная цена подобных автомобилей варьируется от 5 до 13 миллионов.

Скриншот из видео блогера на канале в YouTube. Салон автомобиля, по словам блогера, хорошо сохранился.

По словам прежнего владельца авто, он приобрёл этот единственный в России Rolls-Royce себе на свадьбу в 2012 году. А после одолжил на торжество знакомым. За это время автомобиль наездил лишь 1 тысячу километров.

- Эта машина - не переделка, а настоящий Rolls Royce, привезённый из Англии в 2005 году, - заверил автор видео и продемонстрировал дорогой салон и мини-бар лимузина.

Скриншот из видео блогера на канале в YouTube.

КСТАТИ

Свою покупку блогеры попытались перегнать в Москву. Однако за 200 км до столицы у Rolls Royce сломался насос и коробка передач, отказали тормоза и отвалились номера.

ИСТОЧНИК KP.RU