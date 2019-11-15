По вечерам в Пскове стали реже ходить городские автобусы
В вечернее время в Пскове стали реже ходить городские автобусы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», новое расписание общественного транспорта доступно на сайте предприятия.
Изменения коснулись, например, городского маршрута №9. С 12 ноября пассажиры не смогут добраться из Подборовья до железнодорожного вокзала автобусами, которые ранее приходили в 20.47 и 22.10. Эти рейсы отменили. Их заменили рейсами от вокзала до Поборовья в 21.00, а также в 22.37 до Белого Мха.
КСТАТИ
Пресс-служба государственного предприятия не уточняет, причин увеличения интервалов движения общественного транспорта. Вполне возможно, это связано со снижением количества рейсовых автобусов из-за поломок.
ИСТОЧНИК KP.RU