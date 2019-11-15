2019-11-15T10:43:41+03:00
Общество

По вечерам в Пскове стали реже ходить городские автобусы

«Псковпассажиравтотранс» опубликовал новое расписание движения транспорта
Анна БЫСТРОВА
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Жителям Пскова придётся дольше обычного ждать общественный транспорт на остановках.Жителям Пскова придётся дольше обычного ждать общественный транспорт на остановках.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В вечернее время в Пскове стали реже ходить городские автобусы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», новое расписание общественного транспорта доступно на сайте предприятия.

Изменения коснулись, например, городского маршрута №9. С 12 ноября пассажиры не смогут добраться из Подборовья до железнодорожного вокзала автобусами, которые ранее приходили в 20.47 и 22.10. Эти рейсы отменили. Их заменили рейсами от вокзала до Поборовья в 21.00, а также в 22.37 до Белого Мха.

КСТАТИ

Пресс-служба государственного предприятия не уточняет, причин увеличения интервалов движения общественного транспорта. Вполне возможно, это связано со снижением количества рейсовых автобусов из-за поломок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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