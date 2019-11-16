2019-11-16T11:08:34+03:00
Общество

В Пскове археологи нашли бусы XII века

Древние бусы относятся к периоду активной жизни поселения
Анна БЫСТРОВА
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ФОТО: instagram.com. Древние бусы - не первая находка на этой территории.ФОТО: instagram.com. Древние бусы - не первая находка на этой территории.
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Псковские археологи нашли бусы XII века. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «Instagram», фотографиями своих находок специалисты Археологического центра Псковской области поделились в соцсетях.

Две бусины, предположительно относящиеся к XII-XIII векам, археологи обнаружили во время работ на улице Леона Поземского. Их извлекли из Ильинского раскопа. По словам специалистов, это не первая находка на этом участке. Разнообразные вещи родом из «древнерусского времени» позволяют говорить о том, что этот район был заселен ещё в конце X века. А найденные бусины относятся ко времени, когда поселение было густозаселённым и процветающим.

ФОТО: instagram.com. Бусины извлекли из Ильинского раскопа.

ФОТО: instagram.com. Бусины извлекли из Ильинского раскопа.

КСТАТИ

Неделей ранее на территории этого участка удалось найти образцы древней керамики и свинцовую печать полоцкого епископа Дионисия, жившего в XII веке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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