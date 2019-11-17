Известная псковичка Оксана Фёдорова предложила подписчикам поговорить по душам

СЕГОДНЯ 16:12 2019-11-17T16:12:32+03:00

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Известная уроженка города Пскова Оксана Фёдорова предложила подписчикам поговорить по душам. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «Instagram», рубрику с таким названием экс-«Мисс Вселенная» ввела в своём аккаунте.

Оксана Фёдорова рассказала, что сегодняшний день, воскресенье, для неё особенный. Это телеведущая объяснила тем, что в одной из библейских заповедей говорится: «Шесть дней работай, а седьмой посвяти Богу».

- Я решила запустить рубрику «разговоры по душам». Где буду делиться с вами своим духовным опытом, размышлениями духоносных старцев, наставлениями моего духовного отца и буду отвечать на ваши вопросы на эту тему, - написала Оксана Фёдорова и добавила, что надеется на то, что общение с подписчиками будет тёплым и душеполезным.

ФОТО: instagram.com/fedorovaoksana. Поклонники поблагодарили телеведущую за создание новой рубрики.

КСТАТИ

Первой темой новой рубрики известной псковички стали житейские советы 104-летнего старца Андрея Ворона. Их Оксана Фёдорова также опубликовала на своей странице в социальной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU