В Пскове пройдёт благотворительная акция «Щедрый вторник»
В областном центре в рамках благотворительного марафона «Добрый Псков» пройдёт акция «Щедрый вторник». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия, за необычным названием скрывается инициатива международного уровня, призванная популяризировать благотворительность.
«Щедрый вторник» впервые прошёл в 2012 году. В настоящее время акцию поддерживают более сотни стран. Под флагом мероприятия участники с 16 ноября по 7 декабря совершают добрые дела, например, помогают вещами и продуктами малоимущим семьям, одиноким пожилым людям и зоозащитным организациям. Перечень необходимого и адреса пунктов приёма ЗДЕСЬ.
ФОТО: vk.com/dobro_pskov. Акция приурочена к международному дню благотворительности.
А завершит череду добрых дел масштабный праздник. В Пскове от пройдёт 7 декабря на площадке ТЦ «Империал». Посетителей ждут беспроигрышная лотерея, фотозона и другие сюрпризы.
- Делать добро просто и радостно, главное захотеть его делать! – настаивают организаторы акции.
ИСТОЧНИК KP.RU