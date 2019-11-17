В Пскове пройдёт благотворительная акция «Щедрый вторник»

СЕГОДНЯ 17:19 2019-11-17T17:21:02+03:00

Её участники помогут пожилым людям, малообеспеченным семьям и приютам для животных

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В областном центре в рамках благотворительного марафона «Добрый Псков» пройдёт акция «Щедрый вторник». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия, за необычным названием скрывается инициатива международного уровня, призванная популяризировать благотворительность.

«Щедрый вторник» впервые прошёл в 2012 году. В настоящее время акцию поддерживают более сотни стран. Под флагом мероприятия участники с 16 ноября по 7 декабря совершают добрые дела, например, помогают вещами и продуктами малоимущим семьям, одиноким пожилым людям и зоозащитным организациям. Перечень необходимого и адреса пунктов приёма ЗДЕСЬ.

ФОТО: vk.com/dobro_pskov. Акция приурочена к международному дню благотворительности.

А завершит череду добрых дел масштабный праздник. В Пскове от пройдёт 7 декабря на площадке ТЦ «Империал». Посетителей ждут беспроигрышная лотерея, фотозона и другие сюрпризы.

- Делать добро просто и радостно, главное захотеть его делать! – настаивают организаторы акции.

ИСТОЧНИК KP.RU