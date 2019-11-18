2019-11-18T11:07:10+03:00
Общество

В конце недели синоптики прогнозируют заморозки на территории Пскова

К выходным может выпасть снег
Анна БЫСТРОВА
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Дождь, минусовые температуры ночью и снег - какой погоды ждать во второй половине ноября.Дождь, минусовые температуры ночью и снег - какой погоды ждать во второй половине ноября.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В конце текущей недели (с 18 по 24 ноября) синоптики прогнозируют заморозки в областном центре. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» специалисты мереоресурса Gismeteo, с понедельника по четверг в дневные часы столбик термометра будет колебаться от +9 до +5 градусов. В начале недели следует ожидать дождей.

В ночное время температура составит от +7 до +2 градусов. Немного холоднее станет в пятницу. Днём жителей Пскова ждёт переменная облачность и +2 градуса, а ночью стоит ждать заморозков. Температура опустится до -5.

Суббота обещает быть солнечной и морозной. Днём термометры будут показывать в среднем -2, а ночью -5. В воскресенье ожидается небольшое повышение температуры о 0 градусов и снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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