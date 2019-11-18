Новогодняя иллюминация обойдётся Пскову почти в 4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:15 2019-11-18T14:15:15+03:00

Все новогодние арт-объекты вернутся в центр Пскова к 21 декабря. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Работы по украшению парков и улиц завершат к 21 декабря

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Украшение парков, площадей и улиц к Новому году обойдётся городу Пскову почти в 4 миллиона рублей. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», аукцион на проведение работ по монтажу и демонтажу новогодней иллюминации выиграла компания ООО «Стройград». Информация об этом появилась на сайте госакупок.

«Стройград» - единственный подрядчик, который в течение 10 минут после старта электронного аукциона подал предложение о цене контракта.

В обязанности рабочих войдёт монтаж гирлянд 540 метров гирлянд на деревьях (ими украсят Летний сад и площадь Ленина), установка светодиодного занавеса на Октябрьском проспекте, перетяжек на Ольгинском мосту и гирлянды «Светодиодный дождь» в Ботаническом саду. Как и в прошлом году, в город «вернутся» ёлочные шары на улице Калинина, светодиодная арка, ёлка и олень в Детском парке и подарок на улице Пушкина.

Работы должны завершить к 21 декабря.

Центральную ёлку украсит гирлянда «Ну, погоди!».Фото: Дарья ХВАТКОВА

КСТАТИ

Этот же подрядчик займётся установкой главной новогодней ёлки Пскова. Её монтируют и украсят до 10 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU