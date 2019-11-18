Новогодняя иллюминация обойдётся Пскову почти в 4 миллиона рублей
Украшение парков, площадей и улиц к Новому году обойдётся городу Пскову почти в 4 миллиона рублей. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», аукцион на проведение работ по монтажу и демонтажу новогодней иллюминации выиграла компания ООО «Стройград». Информация об этом появилась на сайте госакупок.
«Стройград» - единственный подрядчик, который в течение 10 минут после старта электронного аукциона подал предложение о цене контракта.
В обязанности рабочих войдёт монтаж гирлянд 540 метров гирлянд на деревьях (ими украсят Летний сад и площадь Ленина), установка светодиодного занавеса на Октябрьском проспекте, перетяжек на Ольгинском мосту и гирлянды «Светодиодный дождь» в Ботаническом саду. Как и в прошлом году, в город «вернутся» ёлочные шары на улице Калинина, светодиодная арка, ёлка и олень в Детском парке и подарок на улице Пушкина.
Работы должны завершить к 21 декабря.
Центральную ёлку украсит гирлянда «Ну, погоди!».Фото: Дарья ХВАТКОВА
КСТАТИ
Этот же подрядчик займётся установкой главной новогодней ёлки Пскова. Её монтируют и украсят до 10 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU