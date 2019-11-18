21 ноября в Пскове стартует главное рэп-событие года
В четверг, 21 ноября, в Пскове начинаются соревнования для рэперов, главное рэп-событие года - «Pskov Rap Competition 2019». Об этом «Комсомольской правде - Псков» сообщили организаторы мероприятия.
За пять недель один из более чем 25 участников (МС) докажет свое право называться лучшим рэп-исполнителем в регионе. На первой встрече жюри отберет 16 участников, которые впоследствии будут соревноваться в формате баттла, «1 на 1».
Правила парных соревнований просты: за неделю исполнителям будут давать тему, на которую они должны будут сочинить трек. С этой композицией и выступит конкурсант перед требовательной публикой в псковском клубе «TIR». По итогам раунда один из исполнителей пройдет дальше, другой вылетит.
Финальный баттл за 1, 2 и 3 места пройдет 19 декабря. Как отмечают организаторы, приз за первое место - 20 тысяч рублей.
КОНКРЕТНО
Соревнования будут проходить каждый четверг с 21 ноября по 19 декабря в клубе «TIR» (г. Псков, ул. Свердлова, д. 52).
21 ноября - отборочный этап (останется 16 человек)
28 ноября - 1 раунд (останется 8 человек) 5 декабря - 2 раунд (останется 4 человека) 12 декабря - ПОЛУФИНАЛ 19 декабря - ФИНАЛ (соревнование за 1, 2 и 3 места)
ИСТОЧНИК KP.RU