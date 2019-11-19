2019-11-19T09:47:24+03:00
Общество

На Юбилейной, Толстого и в «Орлецах» завершаются дорожные работы

Борис Елкин оценил качество новых дорог
Алиса Солнцева
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На ближайшее время в Псковской области запланирован ремонт 73 объектов дорожной сети.На ближайшее время в Псковской области запланирован ремонт 73 объектов дорожной сети.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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На нескольких улицах Пскова подходят к концу дорожные работы. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Борис Елкин проинспектировал качество выполненных работ.

На улице Юбилейной остается установить ограждение на одном из отрезков дороги. Также из-за изменения направления полос движения необходимо заменить некоторые знаки. Кстати, на Юбилейной появилась новая пешеходная дорожка: для удобства жителей подрядчик заасфальтировал «народную тропу», проложенную в обход тротуара.

На ремонт дорог на улице Юбилейной по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделили 137 миллионов рублей.

На дороге, ведущей к «Орлецам», работы завершены. Подрядчик устранил замечания по озеленению и за свой счет обустроил водоотведение, так как на улице Сосновой, 49 оставалась опасность очередного подтопления. На участок протяженностью 2,5 километра выделили около 25 миллионов рублей.

Улица Льва Толстого находится в нормативном состоянии. Единственная проблема – кроны деревьев скрывают некоторые дорожные знаки, что необходимо исправить, не вырубая липовую аллею.

На перекрестке улиц Индустриальной и Инженерной еще идут работы, подрядчик заверил, что дорожники не отстают от графика. Завершится строительство к концу 2020 года. На реконструкцию этого участка направят 113 миллионов рублей.

КОНКРЕТНО

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковской области запланирован ремонт 73 объектов, что обойдется более чем в 2 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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