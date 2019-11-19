Сотрудник тюрьмы в Крюках проносил на территорию гашиш и брал взятки с заключенных

СЕГОДНЯ 11:13 2019-11-19T11:13:06+03:00

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Островский суд рассмотрит уголовное дело в отношении экс-сотрудника второй исправительной колонии в поселке Крюки Островского района. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области, мужчина обвиняется в наркопреступлении (пункты «б» и «г» части 4 статьи 228.1), двух эпизодах получения взятки за незаконные действия (часть 3 статьи 290), мелком взяточничестве (часть 1 статьи 291.2), злоупотреблении должностными полномочиями.

Уличили преступника 2 марта 2018 года, когда он пытался пронести в исправительную колонию пять мобильных телефонов и гашиш в крупном размере, находясь при исполнении служебных обязанностей. Подозреваемого задержали.

Следствие установило, что за поставку мобильных телефонов сотрудник брал взятки от заключенных, общая сумма полученных средств составила более 80 тысяч рублей.

Уголовное дело уже направили в суд. Кроме того, ответят по закону и взяткодатели.

ИСТОЧНИК KP.RU