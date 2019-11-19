Невельчанин погиб при пожаре в собственной квартире

СЕГОДНЯ 12:21 2019-11-19T12:21:34+03:00

С начала недели в Псковской области произошли два пожара в жилых домах. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Изменить размер текста: A A

Житель Невеля погиб при пожаре в собственный квартире. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, трагедия произошла в светлое время суток 18 ноября.

На улице Войкова в трёхквартирном жилом доме началось возгорание. По версии спасателей, его причиной стало неосторожное обращение с огнём. В одной из квартир полностью выгорела комната, помещение покрылось копотью. В огне также погиб неизвестный мужчина. Две другие квартиры усилиями пожарных удалось спасти от огня.

Ещё один пожар произошёл в полночь 19 ноября в областном центре. В одной из квартир на улице Рокоссовского дом 36 на кухне замкнуло электропроводку в розетке. В результате обгорела вытяжка и стена, на которой она висела. Пострадала и 64-летняя владелица квартиры. Её госпитализировали с отравлением угарным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU