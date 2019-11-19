2019-11-19T12:47:18+03:00
Происшествия

Великолукские полицейские завязали погоню со стрельбой, чтобы задержать нарушителя

Автолюбитель оказался в поле зрения ГАИ так как превышал скорость
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Преследуемой машине полицейские пробили колесо.Преследуемой машине полицейские пробили колесо.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Сотрудники правоохранительных органов города Великие Луки Псковской области завязали погоню со стрельбой, чтобы задержать нарушителя. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пойти на крайние меры пришлось потому, что водитель транспорта игнорировал требования полицейских.

В 11 часов вечера 18 ноября у дома по улице Тимирязева дорожные полицейские заметили ВАЗ-2107, который пронёсся через перекрёсток, нарушив скоростной режим. Возмущённые правоохранители потребовали водителя «семёрки» остановиться, однако, тот предпочёл ещё больше увеличить скорость, надеясь «оторваться». Началась погоня.

Сотрудники ДПС ГАИ открыли огонь по колёсам ВАЗа и повредили одно из них. Остановить лихача удалось в деревне Заболотье Новосокольничсекого района.

Во время проверки оказалось, что 33-летний водитель ранее был неоднократно судим. В момент инцидента он был трезв. Но права предъявить не смог. За совершённый проступок мужчине грозит административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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