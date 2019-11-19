В Псковской области улучшится мобильная связь

СЕГОДНЯ 15:50 2019-11-19T15:50:21+03:00

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В Псковской области в следующем году построят антенно-мачтовые сооружения, которые улучшат сигнал мобильной связи. Об этом заявил Михаил Ведерников на встрече с членами партии «Единая Россия» в региональном парламенте, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Установка сооружений для улучшения мобильной связи запланирована псковскими властями из-за жалоб жителей на плохую мобильную связь. Кроме того, первоначальный список по просьбе депутата Вадима Афанасьева дополнили еще Новоржевским районом.

КСТАТИ

Глава региона озвучил на встрече планы по развитию сельского хозяйства в Псковской области. Регион подписал соглашение с профильным министерством и одним из первых вошел в пятилетнюю программу.

ИСТОЧНИК KP.RU