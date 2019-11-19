2019-11-19T16:16:12+03:00
Общество

1100 детей из разных уголков России посетили Псковскую область в рамках проекта «Культура»

За год в Пскове побывали дети из Севастополя и Хабаровска, Северной Осетии и Томской области
Алиса СОЛНЦЕВА
Поделиться:
Культурный проект «Все в Псков» значительно расширил географию.Культурный проект «Все в Псков» значительно расширил географию.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

1100 детей из разных уголков России посетили Псковскую область в рамках проекта «Культура», передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с конференции по итогам реализации культурного проекта «Все в Псков».

Псковская область уже три раза принимает детские туристические группы в рамках нацпроекта, несмотря на ротацию регионов. За три туристических сезона наблюдается развитие качества услуг и количества посетивших.

Светлана Баранова, директор Бюро путешествий «Континент», привела статистику: в 2016 году в Псковскую области приехали 452 ребенка, в 2018 году – 1352, в 2019 – 1100 детей. Однако в этом году дети впервые пробыли в регионе не два дня, а четыре.

- В этом году география проекта необычайно широка: самые южные точки, откуда приехали гости - Северная Осетия и Севастополь, самые восточные - Хабаровский край и Томская область, ну и, конечно, Санкт-Петербург, Тула, Калуга и другие города, - рассказала Светлана Баранова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псков примет участие в благотворительной программе «Мир без слёз»
На ремонт дома-интерната для пожилых людей в Порховском районе выделят 740 тысяч рублей
Студентка из Пскова вышла в финал всероссийского конкурса «СМИротворец»
Почти 150 тысяч детей побывали в пушкинском заповеднике в 2019 году
В Псковской области улучшится мобильная связь
Губернатор Псковской области рассказал зампреду правительства о реализации нацпроектов
Великолукские полицейские завязали погоню со стрельбой, чтобы задержать нарушителя
Невельчанин погиб при пожаре в собственной квартире
В Пскове определили даты и места новогодних и рождественских мероприятий
Сотрудник тюрьмы в Крюках проносил на территорию гашиш и брал взятки с заключенных
Стал известен график отключения жителей Великих Лук от электричества на время ремонта
На Юбилейной, Толстого и в «Орлецах» завершаются дорожные работы
21 ноября в Пскове стартует главное рэп-событие года
Пенсионерку из деревни в Гдовском районе отрезали от цивилизации
Новогодняя иллюминация обойдётся Пскову почти в 4 миллиона рублей
В надежде подзаработать пожилой великолучанин связался с трейдером и потерял 480 тысяч
Юные дарования Псковщины выступят в филармонии 23 ноября
Псковичей приглашают на литературную программу к юбилею Давида Самойлова
В Пскове не будут оборудовать новые регулируемые пешеходные переходы
В конце недели синоптики прогнозируют заморозки на территории Пскова
Известный боец Джеффри Монсон обратился за помощью к псковским врачам
Авиарейсы в Ригу и Прагу появятся в Псковской области
В Пскове пройдёт благотворительная акция «Щедрый вторник»
Известная псковичка Оксана Фёдорова предложила подписчикам поговорить по душам
Себежский спортсмен одержал победу в Чемпионате мира по панкратиону в Италии
В 2020 году в Пскове появится гипермаркет стройматериалов «Леруа Мерлен»
До конца года в Пскове восстановят здание детской музыкальной школы имени Римского-Корсакова
В Пскове зарегистрировали 2000-го малыша, родившегося в этом году