СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-19T16:16:12+03:00

За год в Пскове побывали дети из Севастополя и Хабаровска, Северной Осетии и Томской области

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1100 детей из разных уголков России посетили Псковскую область в рамках проекта «Культура», передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с конференции по итогам реализации культурного проекта «Все в Псков».

Псковская область уже три раза принимает детские туристические группы в рамках нацпроекта, несмотря на ротацию регионов. За три туристических сезона наблюдается развитие качества услуг и количества посетивших.

Светлана Баранова, директор Бюро путешествий «Континент», привела статистику: в 2016 году в Псковскую области приехали 452 ребенка, в 2018 году – 1352, в 2019 – 1100 детей. Однако в этом году дети впервые пробыли в регионе не два дня, а четыре.

- В этом году география проекта необычайно широка: самые южные точки, откуда приехали гости - Северная Осетия и Севастополь, самые восточные - Хабаровский край и Томская область, ну и, конечно, Санкт-Петербург, Тула, Калуга и другие города, - рассказала Светлана Баранова.

ИСТОЧНИК KP.RU