Студентка из Пскова вышла в финал всероссийского конкурса «СМИротворец»

СЕГОДНЯ 17:28 2019-11-19T17:28:25+03:00

Фото: pskgu.ru. Первая статья студентки попала в финал профессионального конкурса для журналистов.

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Второкурсница Псковского государственного университета вышла в финал всероссийского журналистского конкурса «СМИротворец – 2019». Как сообщила «Комсомольской правде – Псков» руководитель Школы межэтнической журналистики в Пскове Ольга Миронович, статья Киры Сухановой вошла в девятку лучших публикаций учеников школ межэтнической журналистики 2019 года в номинации «Поколение мультимедиа».

- Тогда еще первокурсница Кира Суханова написала первую в своей жизни статью и бац - в финалистах профессионального конкурса! – комментирует руководитель и преподаватель школы.

Подведение итогов конкурса «СМИротворец» состоится в Москве 25 ноября. Кроме экспертной оценки членов жюри, в рамках конкурса пройдет интернет-голосование.

Проголосовать за понравившиеся публикации, а также за псковичку Киру Суханову, можно до 30 ноября ЗДЕСЬ.

Статья Киры Сухановой «Как я потеряла национальность» вошла в печатный сборник лучших публикаций школ межэтнической журналистики за 2019 год.

Иосиф Дискин, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений назвал статью псковской студентки «потрясающей по качеству текста».

ИСТОЧНИК KP.RU