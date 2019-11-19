2019-11-19T17:28:25+03:00
Общество

Студентка из Пскова вышла в финал всероссийского конкурса «СМИротворец»

Кира Суханова написала статью «Как я потеряла национальность»
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото: pskgu.ru. Первая статья студентки попала в финал профессионального конкурса для журналистов.Фото: pskgu.ru. Первая статья студентки попала в финал профессионального конкурса для журналистов.
Изменить размер текста:

Второкурсница Псковского государственного университета вышла в финал всероссийского журналистского конкурса «СМИротворец – 2019». Как сообщила «Комсомольской правде – Псков» руководитель Школы межэтнической журналистики в Пскове Ольга Миронович, статья Киры Сухановой вошла в девятку лучших публикаций учеников школ межэтнической журналистики 2019 года в номинации «Поколение мультимедиа».

- Тогда еще первокурсница Кира Суханова написала первую в своей жизни статью и бац - в финалистах профессионального конкурса! – комментирует руководитель и преподаватель школы.

Подведение итогов конкурса «СМИротворец» состоится в Москве 25 ноября. Кроме экспертной оценки членов жюри, в рамках конкурса пройдет интернет-голосование.

Проголосовать за понравившиеся публикации, а также за псковичку Киру Суханову, можно до 30 ноября ЗДЕСЬ.

Статья Киры Сухановой «Как я потеряла национальность» вошла в печатный сборник лучших публикаций школ межэтнической журналистики за 2019 год.

Иосиф Дискин, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений назвал статью псковской студентки «потрясающей по качеству текста».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псков примет участие в благотворительной программе «Мир без слёз»
На ремонт дома-интерната для пожилых людей в Порховском районе выделят 740 тысяч рублей
Почти 150 тысяч детей побывали в пушкинском заповеднике в 2019 году
1100 детей из разных уголков России посетили Псковскую область в рамках проекта «Культура»
В Псковской области улучшится мобильная связь
Губернатор Псковской области рассказал зампреду правительства о реализации нацпроектов
Великолукские полицейские завязали погоню со стрельбой, чтобы задержать нарушителя
Невельчанин погиб при пожаре в собственной квартире
В Пскове определили даты и места новогодних и рождественских мероприятий
Сотрудник тюрьмы в Крюках проносил на территорию гашиш и брал взятки с заключенных
Стал известен график отключения жителей Великих Лук от электричества на время ремонта
На Юбилейной, Толстого и в «Орлецах» завершаются дорожные работы
21 ноября в Пскове стартует главное рэп-событие года
Пенсионерку из деревни в Гдовском районе отрезали от цивилизации
Новогодняя иллюминация обойдётся Пскову почти в 4 миллиона рублей
В надежде подзаработать пожилой великолучанин связался с трейдером и потерял 480 тысяч
Юные дарования Псковщины выступят в филармонии 23 ноября
Псковичей приглашают на литературную программу к юбилею Давида Самойлова
В Пскове не будут оборудовать новые регулируемые пешеходные переходы
В конце недели синоптики прогнозируют заморозки на территории Пскова
Известный боец Джеффри Монсон обратился за помощью к псковским врачам
Авиарейсы в Ригу и Прагу появятся в Псковской области
В Пскове пройдёт благотворительная акция «Щедрый вторник»
Известная псковичка Оксана Фёдорова предложила подписчикам поговорить по душам
Себежский спортсмен одержал победу в Чемпионате мира по панкратиону в Италии
В 2020 году в Пскове появится гипермаркет стройматериалов «Леруа Мерлен»
До конца года в Пскове восстановят здание детской музыкальной школы имени Римского-Корсакова
В Пскове зарегистрировали 2000-го малыша, родившегося в этом году