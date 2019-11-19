Студентка из Пскова вышла в финал всероссийского конкурса «СМИротворец»
Второкурсница Псковского государственного университета вышла в финал всероссийского журналистского конкурса «СМИротворец – 2019». Как сообщила «Комсомольской правде – Псков» руководитель Школы межэтнической журналистики в Пскове Ольга Миронович, статья Киры Сухановой вошла в девятку лучших публикаций учеников школ межэтнической журналистики 2019 года в номинации «Поколение мультимедиа».
- Тогда еще первокурсница Кира Суханова написала первую в своей жизни статью и бац - в финалистах профессионального конкурса! – комментирует руководитель и преподаватель школы.
Подведение итогов конкурса «СМИротворец» состоится в Москве 25 ноября. Кроме экспертной оценки членов жюри, в рамках конкурса пройдет интернет-голосование.
Проголосовать за понравившиеся публикации, а также за псковичку Киру Суханову, можно до 30 ноября ЗДЕСЬ.
Статья Киры Сухановой «Как я потеряла национальность» вошла в печатный сборник лучших публикаций школ межэтнической журналистики за 2019 год.
Иосиф Дискин, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений назвал статью псковской студентки «потрясающей по качеству текста».
ИСТОЧНИК KP.RU