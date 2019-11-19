На ремонт дома-интерната для пожилых людей в Порховском районе выделят 740 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:29 2019-11-19T17:29:44+03:00

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На ремонт Павского дома-интерната для пожилых и инвалидов в Порховском районе Псковской области выделят 740 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, эти деньги помогут выполнить косметический ремонт в приёмно-карантинном отделении на первом этаже здания.

Капремонт здания стартовал в 2018 году. Благодаря поддержке Пенсионного фонда России на эти цели выделили около 2,5 миллионов. Отремонтировали крышу и второй этаж. Деньги освоили с экономией, составившей более 50 тысяч рублей. Эти средства в дальнейшем также направят на ремонт первого этажа.

- Интернат - это социальный объект, где постоянно находятся пожилые люди. Для них мы должны создавать максимально комфортные условия для проживания, - заявила директор интерната и напомнила, что в двухэтажном здании в настоящее время живут 47 пенсионеров.

КСТАТИ

Определили и подрядную организацию, которая займётся косметическим ремонтом. Ей стала великолукская компания ООО «Спецстрой плюс».

ИСТОЧНИК KP.RU