2019-11-19T18:19:14+03:00
Общество

Псков примет участие в благотворительной программе «Мир без слёз»

Сумма пожертвований в рамках акции для региональных больниц увеличилась с 1,5 до 3 млн рублей
Дмитрий Мезенцев
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Банк ВТБ вручит сертификат на покупку нового оборудования для больницы.Банк ВТБ вручит сертификат на покупку нового оборудования для больницы.
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Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", 21 ноября 2019 года Детская областная клиническая больница Пскова получит сертификат на покупку нового оборудования в рамках ежегодной благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слёз» в поддержку детских медицинских учреждений по всей России.

В торжественной обстановке вручат сертификат, на который учреждение приобретет наркозно-дыхательный аппарат высокого класса, а также инфузионные шприцевые насосы. Для детей будет организуют праздничное представление с участием знаменитых во всем мире персонажей мультсериала «Маша и Медведь». И, конечно же, ни один ребенок не останется без памятного подарка: для маленьких пациентов организаторы приготовили сундучки с карандашами и красками.

«Мир без слёз» — ежегодная благотворительная программа банка ВТБ, которая создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. В 2019 году банк выделил более 75 млн рублей на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году. Участники акций — 25 медицинских учреждений: 4 больницы в Москве и 21 в регионах.

Псковская область не первый раз становится участником программы банка ВТБ «Мир без слёз». В 2012 году в рамках акции была оказана благотворительная поддержка Псковскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних.

НАША СПРАВКА

«Мир без слёз» - благотворительная корпоративная программа банка ВТБ, цель которой — поддержка учреждений детского здравоохранения и повышение качества медицинской помощи детям. Программа работает с 2003 года и носит долгосрочный и адресный характер. В 2018 году программа «Мир без слёз» отметила свой 15-летний юбилей. За это время банк оказал помощь сотням детских больниц в 53 регионах России. В рамках программы банк напрямую финансирует приобретение медицинского оборудования, лекарств или расходных материалов по выбору медицинского учреждения.

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) — международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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