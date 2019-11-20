23 ноября состоится крестный ход вокруг Пскова
В субботу, 23 ноября, состоится традиционный ежемесячный крестный ход вокруг Пскова. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из официальной группы подворья Псково-Печерского монастыря в соцсети «Вконтакте», участники будут передвигаться на автобусе с остановками в Черехе, Крестах, около памятника Александру Невскому и Орлецах.
Крестный ход начнется 23 ноября в 11:00 с подворья Псково-Печерского монастыря по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.
КОНКРЕТНО
Подворье Псково-Печерского монастыря располагается в Пскове по адресу: ул. Некрасова, д. 33.
ИСТОЧНИК KP.RU