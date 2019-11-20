Великолучанин умудрился выкрасть гараж из сарая

СЕГОДНЯ 10:35 2019-11-20T10:35:35+03:00

Ранее судимый мужчина не удержался от соблазна покопаться в чужом сарае. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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Житель Великолукского района Псковской области умудрился выкрасть гараж из сарая. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с 17 по 18 ноября злоумышленник находился в деревне Каменистик.

Он пробрался в сарай, стоящий вблизи одного из дачных домов, и обнаружил в нём сборный металлический гараж. Мужчина присвоил находку, погрузил ей в арендованное авто и скрылся.

Когда хозяйка обнаружила пропажу, то обратилась в полицию. Правоохранительные органы задержали 42-летнего предполагаемого преступника. Ранее мужчина уже был судим и на момент кражи нигде не работал.

Надеясь выручить денег, великолучанин сдал складной гараж в пункт приёма металла. В содеянном мужчина признался.

Его ждёт уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU