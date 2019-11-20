Великолучанин умудрился выкрасть гараж из сарая
Житель Великолукского района Псковской области умудрился выкрасть гараж из сарая. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с 17 по 18 ноября злоумышленник находился в деревне Каменистик.
Он пробрался в сарай, стоящий вблизи одного из дачных домов, и обнаружил в нём сборный металлический гараж. Мужчина присвоил находку, погрузил ей в арендованное авто и скрылся.
Когда хозяйка обнаружила пропажу, то обратилась в полицию. Правоохранительные органы задержали 42-летнего предполагаемого преступника. Ранее мужчина уже был судим и на момент кражи нигде не работал.
Надеясь выручить денег, великолучанин сдал складной гараж в пункт приёма металла. В содеянном мужчина признался.
Его ждёт уголовное наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU