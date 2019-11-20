2019-11-20T11:04:14+03:00
Общество

Мальков форели и стерлядь выпустили в водоёмы Псковской области

Рыбу будут разводить в регионе
Анна БЫСТРОВА
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Мальки форели после карантина пополнят «семью» обитателей водоёмов региона.Мальки форели после карантина пополнят «семью» обитателей водоёмов региона.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Мальков форели, а также молодую стерлядь выпустили в водоёмы рыбных хозяйств Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона, около 70 молодых особей стерляди доставили в водоём центральной производственной станции по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб.

Стерлядь «приехала» с территории Осетрового рыболовного завода «Ярославский» в Смоленской области. Всех особей выпустили в деревне Гаврильцево Пустошкинского района.

Вместе с этим почти 9,5 тысяч мальков форели из Тверской области пополнили водоёмы садкового хозяйства «Эридан» в Дедовичском районе.

Всю рыбу доставили в спецконтейнерах с необходимыми ветеринарными документами. По заключению специалистов, вся партия пресноводной рыбы была признана безопасной.

По словам первого заместителя председателя комитета по ветеринарии Псковской области Валерия Удалова, завезённая рыба сначала попадёт в карантин, а затем будет распространена в регионе для разведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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