Мальков форели и стерлядь выпустили в водоёмы Псковской области
Мальков форели, а также молодую стерлядь выпустили в водоёмы рыбных хозяйств Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона, около 70 молодых особей стерляди доставили в водоём центральной производственной станции по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб.
Стерлядь «приехала» с территории Осетрового рыболовного завода «Ярославский» в Смоленской области. Всех особей выпустили в деревне Гаврильцево Пустошкинского района.
Вместе с этим почти 9,5 тысяч мальков форели из Тверской области пополнили водоёмы садкового хозяйства «Эридан» в Дедовичском районе.
Всю рыбу доставили в спецконтейнерах с необходимыми ветеринарными документами. По заключению специалистов, вся партия пресноводной рыбы была признана безопасной.
По словам первого заместителя председателя комитета по ветеринарии Псковской области Валерия Удалова, завезённая рыба сначала попадёт в карантин, а затем будет распространена в регионе для разведения.
ИСТОЧНИК KP.RU