Полиция Невеля задержала пьяного тракториста, катающегося по городу
Сотрудники полиции города Невеля Псковской области задержали пьяного тракториста, катающегося по городу. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инцидент произошёл 19 ноября.
Около 13 часов дня правоохранители заметили на улице Пушкина трактор «МТЗ-82». Транспорт сотрудники ведомства остановили для проверки документов. Однако оказалось, что водитель трактора 45-летний житель Невельского района, нетрезв.
Разгорячённого спиртным водителя задержали и во Пскове. 19 ноября на улице Чудской дорожные полицейские обратили внимание на автомобиль отечественного производства. За рулём находился нетрезвый 35-летний мужчина.
Оба водителя ранее попадались полицейским в нетрезвом виде за рулём. За повторный проступок в течение года им грозит уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU