2019-11-20T11:41:40+03:00
Происшествия

Полиция Невеля задержала пьяного тракториста, катающегося по городу

За повторное правонарушение мужчине грозит уголовная ответственность
Егор ТИМОФЕЕВ
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Житель Невельского района вновь сел за руль «под градусом».Житель Невельского района вновь сел за руль «под градусом».Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Сотрудники полиции города Невеля Псковской области задержали пьяного тракториста, катающегося по городу. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инцидент произошёл 19 ноября.

Около 13 часов дня правоохранители заметили на улице Пушкина трактор «МТЗ-82». Транспорт сотрудники ведомства остановили для проверки документов. Однако оказалось, что водитель трактора 45-летний житель Невельского района, нетрезв.

Разгорячённого спиртным водителя задержали и во Пскове. 19 ноября на улице Чудской дорожные полицейские обратили внимание на автомобиль отечественного производства. За рулём находился нетрезвый 35-летний мужчина.

Оба водителя ранее попадались полицейским в нетрезвом виде за рулём. За повторный проступок в течение года им грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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