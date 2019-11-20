Полиция Невеля задержала пьяного тракториста, катающегося по городу

СЕГОДНЯ 11:41 2019-11-20T11:41:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции города Невеля Псковской области задержали пьяного тракториста, катающегося по городу. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инцидент произошёл 19 ноября.

Около 13 часов дня правоохранители заметили на улице Пушкина трактор «МТЗ-82». Транспорт сотрудники ведомства остановили для проверки документов. Однако оказалось, что водитель трактора 45-летний житель Невельского района, нетрезв.

Разгорячённого спиртным водителя задержали и во Пскове. 19 ноября на улице Чудской дорожные полицейские обратили внимание на автомобиль отечественного производства. За рулём находился нетрезвый 35-летний мужчина.

Оба водителя ранее попадались полицейским в нетрезвом виде за рулём. За повторный проступок в течение года им грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU