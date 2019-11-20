2019-11-20T12:24:40+03:00
Общество

Популярный певец Тима Белорусских поужинал в псковском Макдоналдсе

Молодой человек приехал в областной центр с концертом
Анна БЫСТРОВА
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ФОТО: Оксана Меркурьева. vk.com. Тима Белорусских не отказал псковичам в совместном фото.ФОТО: Оксана Меркурьева. vk.com. Тима Белорусских не отказал псковичам в совместном фото.
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Популярный среди молодёжи певец Тима Белорусских поужинал в псковском Макдоналдсе. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «Вконтакте», исполнитель прибыл в областной центр как минимум за день до концерта, назначенного на 20 ноября.

Молодой человек заглянул в местный ресторан быстрого питания. Певца можно назвать любителем фастфуда. В клипе на трек «Незабудка» свою девушку Тима Белорусских угощает бургером и картошкой фри.

Сотрудники заведения узнали певца и попросили сфотографироваться с ним. Позитивные снимки одна из работниц ресторана опубликовала на своей странице в соцсети.

ФОТО: Оксана Меркурьева. vk.com. Один из самых популярных певцов СНГ привык к вниманию поклонников.

ФОТО: Оксана Меркурьева. vk.com. Один из самых популярных певцов СНГ привык к вниманию поклонников.

КОНКРЕТНО

Популярность к певцу Тимофею Морозову, более известному как Тима Белорусских, пришла в 2018 году благодаря хиту «Мокрые кроссы». Трек даже получил музыкальную премию «ЖАРА Music Awards».

ИСТОЧНИК KP.RU

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