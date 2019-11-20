2019-11-20T13:10:12+03:00
Общество

Жителей Пскова ждут Дни норвежской культуры

Организаторы приготовили выставки, лекции, кинопоказы и концерт
Егор ТИМОФЕЕВ
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Перед жителями Пскова откроют Норвегию.Перед жителями Пскова откроют Норвегию.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жителей и гостей города Пскова ждут Дни норвежской культуры. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция», мероприятия пройдут с 6 по 8 декабря при поддержке Генерального консульства Королевства Норвегия.

По словам организаторов, посетителей ждёт насыщенная программа.

6 ДЕКАБРЯ

Работа передвижной выставки «Ужасно интересно всё то, что неизвестно»;

Лекция генконсула Дага Малмера Халворсена на тему «Пластик в море: мифы и реальность»;

Показ кинофильма «12-й человек».

7 ДЕКАБРЯ

Работа передвижной выставки «Ужасно интересно всё то, что неизвестно»;

Лекция переводчика Екатерины Лавринайтис на тему «Норвежский детектив на гребне волны»;

Встреча с заслуженной артисткой России Галиной Сидоренко и лауреатом международных конкурсов Станиславом Соловьёвым, концерт «Незнакомые шедевры норвежской классики».

Посетителей ждёт выставка в галерее «Цех». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Посетителей ждёт выставка в галерее «Цех».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

8 ДЕКАБРЯ

Работа передвижной выставки «Ужасно интересно всё то, что неизвестно»;

Показ кинофильма «Выбор короля»;

Лекция специалиста отдела экономики и развития сотрудничества генконсульства Елены Параничевой на тему «Норвегия – страна активного отдыха».

Подробная информация о каждом из мероприятий, а также место и время проведения в ближайшее время появится на сайте Театрально-концертной дирекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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