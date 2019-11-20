В Псковской области появятся три центра цифрового образования

СЕГОДНЯ 13:26 2019-11-20T13:26:04+03:00

Их откроют в Печорском районе, Великих Луках и Пскове

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На территории Псковской области появятся три центра цифрового образования. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, современные учреждения откроют в Печорском районе, Великих Луках и Пскове.

Подобную информацию озвучил глава региона Михаил Ведерников в Палкино 20 ноября на совещании по вопросам осуществления в Псковской области национальных проектов.

- Скоро мы откроем в Пскове первый центр цифрового образования детей – IT-куб. В 2020 и 2021 годах появятся еще два таких центра - в Великих Луках и в Печорском районе, - заявил губернатор.

По его словам, центры особенно пригодятся школьникам, планирующим связать свою будущую профессию с программированием. Эта инициатива станет одним из элементов развития цифровой и образовательной среды, добавил Михаил Ведерников и напомнил, что на цифровизацию сферы образования регион получил более 17,5 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU