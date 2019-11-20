2019-11-20T13:26:04+03:00
Общество

В Псковской области появятся три центра цифрового образования

Их откроют в Печорском районе, Великих Луках и Пскове
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Школьники Псковской области смогут получать цифровое образование.Школьники Псковской области смогут получать цифровое образование.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На территории Псковской области появятся три центра цифрового образования. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, современные учреждения откроют в Печорском районе, Великих Луках и Пскове.

Подобную информацию озвучил глава региона Михаил Ведерников в Палкино 20 ноября на совещании по вопросам осуществления в Псковской области национальных проектов.

- Скоро мы откроем в Пскове первый центр цифрового образования детей – IT-куб. В 2020 и 2021 годах появятся еще два таких центра - в Великих Луках и в Печорском районе, - заявил губернатор.

По его словам, центры особенно пригодятся школьникам, планирующим связать свою будущую профессию с программированием. Эта инициатива станет одним из элементов развития цифровой и образовательной среды, добавил Михаил Ведерников и напомнил, что на цифровизацию сферы образования регион получил более 17,5 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трогательное кино Джоны Хилла покажут в псковском киноклубе
Во всех школах Псковской области появятся VR-шлемы и квадрокоптеры
Михаил Ведерников потребовал к сроку закончить ремонт и строительство детских садов и школ
Жителей Пскова ждут Дни норвежской культуры
Популярный певец Тима Белорусских поужинал в псковском Макдоналдсе
Полиция Невеля задержала пьяного тракториста, катающегося по городу
Мальков форели и стерлядь выпустили в водоёмы Псковской области
Великолучанин умудрился выкрасть гараж из сарая
23 ноября состоится крестный ход вокруг Пскова
Псков примет участие в благотворительной программе «Мир без слёз»
На ремонт дома-интерната для пожилых людей в Порховском районе выделят 740 тысяч рублей
Студентка из Пскова вышла в финал всероссийского конкурса «СМИротворец»
Почти 150 тысяч детей побывали в пушкинском заповеднике в 2019 году
1100 детей из разных уголков России посетили Псковскую область в рамках проекта «Культура»
В Псковской области улучшится мобильная связь
Губернатор Псковской области рассказал зампреду правительства о реализации нацпроектов
Великолукские полицейские завязали погоню со стрельбой, чтобы задержать нарушителя
Невельчанин погиб при пожаре в собственной квартире