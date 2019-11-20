Михаил Ведерников потребовал к сроку закончить ремонт и строительство детских садов и школ

СЕГОДНЯ 13:39 2019-11-20T13:39:57+03:00

Работы по нацпроектам необходимо завершить в срок и без нареканий. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Впредь работы будут проводиться в тех районах, где руководство может освоить деньги

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Псковский губернатор потребовал от глав районов и городских округов соблюдать график работ по национальному проекту «Образование» в Псковской области. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации, 20 ноября в палкинской школе Михаил Ведерников провел совещание по вопросам реализации нацпроектов.

Глава региона подчеркнул, что на мероприятия по национальным проектам выделяются большие суммы из федерального бюджета, поэтому выполнить намеченные работы необходимо без срывов и замечаний. По нацпроекту «Образование» в Псковской области ремонтируют и оснащают образовательные учреждения, а также строят новые.

Главам районов Михаил Ведерников посоветовал в ближайшее время объявить аукционы на строительные и ремонтные работы, чтобы потом избежать срывов и повторных торгов. Финансовые лимиты районов на следующий год будут понятны ко второй неделе декабря, отметил губернатор.

Михаил Ведерников вспомнил, что в некоторых районах аукцион объявляют по четыре раза, чего впредь быть не должно.

- Со следующего года: не состоялся конкурс – перекинули деньги. Благо у нас многие главы могут эти деньги осваивать. Только вы потом не обижайтесь: планировали садик, а построили его в соседнем районе, - отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU