Во всех школах Псковской области появятся VR-шлемы и квадрокоптеры

СЕГОДНЯ 14:20 2019-11-20T14:20:20+03:00

К 2024 году во всех сельских школах появятся «Точки роста»

Изменить размер текста: A A

К 2024 году во всех школах Псковской области появятся Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации, об этом заявил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов на совещании губернатора с главами районов 20 ноября.

- «Точки роста» – это не только новый кабинет, но и новое оборудование: мобильный класс, принтер, квадрокоптер, шлемы виртуальной реальности и многое другое, - объяснил Александр Седунов. Также глава профильного комитета отметил, что в 2019 году в проект вошли 8 школ, а в 2021 году «Точки роста» появятся уже в 41 школе.

В связи с возникновением в сельских школах инновационных центров образования появляется необходимость повышения квалификации преподавателей.

Более того, в регионе организуют мобильный кванториум, который сможет работать во всех муниципальных образованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU