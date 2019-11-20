2019-11-20T14:20:20+03:00
Общество

Во всех школах Псковской области появятся VR-шлемы и квадрокоптеры

К 2024 году во всех сельских школах появятся «Точки роста»
Алиса Солнцева
Поделиться:
В школах появятся инновационные центра образования.В школах появятся инновационные центра образования.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

К 2024 году во всех школах Псковской области появятся Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации, об этом заявил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов на совещании губернатора с главами районов 20 ноября.

- «Точки роста» – это не только новый кабинет, но и новое оборудование: мобильный класс, принтер, квадрокоптер, шлемы виртуальной реальности и многое другое, - объяснил Александр Седунов. Также глава профильного комитета отметил, что в 2019 году в проект вошли 8 школ, а в 2021 году «Точки роста» появятся уже в 41 школе.

В связи с возникновением в сельских школах инновационных центров образования появляется необходимость повышения квалификации преподавателей.

Более того, в регионе организуют мобильный кванториум, который сможет работать во всех муниципальных образованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трогательное кино Джоны Хилла покажут в псковском киноклубе
Михаил Ведерников потребовал к сроку закончить ремонт и строительство детских садов и школ
В Псковской области появятся три центра цифрового образования
Жителей Пскова ждут Дни норвежской культуры
Популярный певец Тима Белорусских поужинал в псковском Макдоналдсе
Полиция Невеля задержала пьяного тракториста, катающегося по городу
Мальков форели и стерлядь выпустили в водоёмы Псковской области
Великолучанин умудрился выкрасть гараж из сарая
23 ноября состоится крестный ход вокруг Пскова
Псков примет участие в благотворительной программе «Мир без слёз»
На ремонт дома-интерната для пожилых людей в Порховском районе выделят 740 тысяч рублей
Студентка из Пскова вышла в финал всероссийского конкурса «СМИротворец»
Почти 150 тысяч детей побывали в пушкинском заповеднике в 2019 году
1100 детей из разных уголков России посетили Псковскую область в рамках проекта «Культура»
В Псковской области улучшится мобильная связь
Губернатор Псковской области рассказал зампреду правительства о реализации нацпроектов
Великолукские полицейские завязали погоню со стрельбой, чтобы задержать нарушителя
Невельчанин погиб при пожаре в собственной квартире