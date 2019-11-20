2019-11-20T15:34:55+03:00
Звезды

Трогательное кино Джоны Хилла покажут в псковском киноклубе

28 ноября состоится кинопоказ «Середина 90-х»
Алиса Солнцева
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Фото: tkd-pskov.ru. Голливудский актер дебютирует с режиссерской работой.Фото: tkd-pskov.ru. Голливудский актер дебютирует с режиссерской работой.
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В псковском киноклубе покажут автобиографическое кино про взросление «Середина 90-х». Кинолента участвовала в престижных фестивалях в Торонто и Берлине. Об этом сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

28 ноября в киноклубе Videodrome Театрально-концертной дирекции покажут фильм, с которым дебютировал в режиссуре актер Джона Хилл. Это трогательный фильм о взрослении парня Стиви, который в поиске новых друзей присоединяется к компании скейтбордистов.

- Мальчуган сам не замечает, как в череде прогулок, хип-хоп посиделок и вечеринок развлечения перестают быть невинными, а его детство неминуемо катится по направлению к отрочеству, как по склону Беверли Хиллс, - говорится в описании к картине.

КОНКРЕТНО

Кинопоказ фильма «Середина 90-х» пройдет в медиахолле Театрально-концертной дирекции Псковской области (Псков, ул. Пушкина, 13.) 28 ноября 19:00. Вход по билетам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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