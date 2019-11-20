Псковское печенье, льняные сумки и галстуки-бабочки представят на Рождественской ярмарке в Литве
Продукцию мастеров из псковской области представят на XVII международной дипломатической Рождественской благотворительной ярмарке в Литве. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, мероприятие состоится 30 ноября в Вильнюсе.
Товары псковских производителей не в первый раз отправятся за границу. В прошлые года продукция пользовалась спросом у посетителей российских стендов.
В этом сезоне иностранцы смогут продегустировать фирменное печенье Псковского хлебокомбината «Фламенко» и «Румба», а также попробовать баранки. Поучаствует в заграничной ярмарке и продукция «Производственно-интеграционные мастерских для инвалидов им. Вернера Петера Шмитца». Её представители привезут льняные сумки и деревянные пазлы в подарочных коробочках. Свои товары презентует и индивидуальный мастер Ольга Погорелова. Несколько лет она вручную производит галстуки-бабочки.
Дипломатическая ярмарка, добавили в комитете, хороший способ заявить о себе на международном уровне.
ИСТОЧНИК KP.RU