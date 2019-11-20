2019-11-20T16:06:47+03:00
Общество

Псковское печенье, льняные сумки и галстуки-бабочки представят на Рождественской ярмарке в Литве

Мастера региона получат возможность заявить о себе на международном уровне
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Деревянные пазлы ручной работы псковских мастеров попадут на прилавки заграничной ярмарки.Деревянные пазлы ручной работы псковских мастеров попадут на прилавки заграничной ярмарки.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Продукцию мастеров из псковской области представят на XVII международной дипломатической Рождественской благотворительной ярмарке в Литве. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, мероприятие состоится 30 ноября в Вильнюсе.

Товары псковских производителей не в первый раз отправятся за границу. В прошлые года продукция пользовалась спросом у посетителей российских стендов.

В этом сезоне иностранцы смогут продегустировать фирменное печенье Псковского хлебокомбината «Фламенко» и «Румба», а также попробовать баранки. Поучаствует в заграничной ярмарке и продукция «Производственно-интеграционные мастерских для инвалидов им. Вернера Петера Шмитца». Её представители привезут льняные сумки и деревянные пазлы в подарочных коробочках. Свои товары презентует и индивидуальный мастер Ольга Погорелова. Несколько лет она вручную производит галстуки-бабочки.

Дипломатическая ярмарка, добавили в комитете, хороший способ заявить о себе на международном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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