2019-11-20T17:10:36+03:00
Общество

Ушла из жизни Людмила Чернышева, бывший директор ДЮСШ «Гармония»

Всю жизнь Людмила Павловна отдала развитию художественной гимнастики в городе Пскове
Алиса Солнцева
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Фото: hgpskov.ucoz.ru. Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи городской администрации выражает соболезнования.Фото: hgpskov.ucoz.ru. Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи городской администрации выражает соболезнования.
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После продолжительной тяжелой болезни ушла из жизни Людмила Павловна Чернышева, бывший директор детско-юношеской спортивной школы «Гармония». Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Людмила Павловна окончила Великолукский филиал Ленинградского института физической культуры имени П. Ф. Лесгафта. С 1976 по 1997 годы работала тренером по художественной гимнастике в ДЮСШе города Пскова, с 1997 по 2005 годы работала заведующей отделением художественной гимнастики спортивного клуба «Пауэр».

ДЮСШ «Гармония» Людмила Павловна возглавляла с 1997 года.

Людмила Чернышева, обладатель высшей тренерской категории, судья первой категории по художественной гимнастике, была заместителем председателя Псковской областной общественной организации «Федерация художественной гимнастики».

Людмила Павловна подготовила 15 мастеров спорта по художественной гимнастике. В 2000 году награждена знаком «Отличник физической культуры и спорта», в 2003 – медалью «В память 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи», в 2010 –Почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

ИСТОЧНИК KP.RU

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