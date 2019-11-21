Скончался псковский педагог Сергей Бельгесов

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-21T10:53:51+03:00

Почти 30 лет он был руководителем различных учебных заведений Псковской области

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Иcполняющий обязанности руководителя Себежского специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа Сергей Бельгесов умер 19 ноября, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области. Сергею Бельгесову было 60 лет.

В некрологе отмечается, что педагог пользовался большим уважением.

- В сердцах всех, кто знал Сергея Николаевича, кто общался и работал с ним, он оставил о себе самую светлую память. Глубоко скорбим и выражаем соболезнование семье и родственникам, - отметили в пресс-службе.

Сергей Николаевич Бельгесов уроженец Волгоградской области. Он родился 01.08.1958 года в с. Моисеево. В 1983 году он стал преподавателем истории и обществоведения. В это время он начал работать на различных должностях в комсомольской организации.

С 1990 года Сергей Бельгесов являлся руководителем в учебных заведений Пскова. По 1992 он работал директором школы No 14, затем трудился заместителем директора Центра по организации детского, семейного отдыха и оздоровления, заведующим общеобразовательным отделением ППК. Далее 5 лет работал в администрации региона. Более 15 лет Сергей Бельгесов возглавлял псковское профучилище No 7, затем псковский индустриально-технологический техникум. Должность исполняющего обязанности директора Себежского интерната для обучающихся с общественно опасным поведением он занимал с 2015 по 2017 год.

Деятельность Сергея Бельгесова отмечена Почетными грамотами администрации Псковской области и Министерства образования и науки Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU