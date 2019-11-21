2019-11-21T11:37:11+03:00
Происшествия

В Пскове на скамье подсудимых за хранение и продажу огнестрельного оружия оказался военнослужащий

Самодельный пистолет мужчина носил с собой, а затем решил сбыть
Анна БЫСТРОВА
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Огнестрельное оружие злоумышленник забрал к себе домой.Огнестрельное оружие злоумышленник забрал к себе домой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За приобретение, хранение и продажу огнестрельного оружия в Пскове на скамье подсудимых оказался военнослужащий одной из местных частей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в военно-следственном отделе по Псковскому гарнизону, в сентябре 2018 года ефрейтор войсковой части, расположенной в посёлке Черёха, приобрёл самодельный пистолет.

Исправно работающее оружие мужчина перенёс в свою квартиру и спрятал. Кроме того, следователи установили, что военнослужащий доставал пистолет из тайника и носил с собой во время прогулок по Пскову.

16 февраля военнослужащий решил избавиться от оружия. В доме №17 по улице Стахановской мужчина встретился с одним из жителей города и продал пистолет за 3 тысячи рублей.

После этого злоумышленника задержали полицейские.

После сбора доказательств, военнослужащего признали виновным в преступлении. Его приговорили к полутора годам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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