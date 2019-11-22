2019-11-22T13:32:01+03:00
Общество

В буфетах псковских школ планируют запретить продажу чипсов и лимонада

В прошлом году в этой сфере зафиксировали около 100 нарушений
Анна БЫСТРОВА
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Псковские школьники больше не смогут полакомиться чипсами и газировкой на переменках.Псковские школьники больше не смогут полакомиться чипсами и газировкой на переменках.Фото: Андрей КАРА
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В буфетах псковских школ, как в объектах дополнительного питания, планируют запретить продажу чипсов и лимонада. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, вопрос обсудили на заседании комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы

Интерес к теме обусловило то, что сразу несколько школ города получили согласие на предоставление в аренду под буфеты индивидуальным предпринимателям площадки образовательных заведений. Участников заседания обеспокоило то, что детям в этом случае будут продавать и вредную еду, например, лимонад, чипсы и снеки.

В прошлом году, добавили собравшиеся, в этой сфере зафиксировали около сотни нарушений.

- Одному предпринимателю было выдано разрешение на торговлю питьевой водой, шоколадом, а на месте мы обнаружили автомат с кофе, - рассказала и.п. главы Пскова Елена Полонская и предложила регулярно проводить выездные проверки в школьных буфетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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