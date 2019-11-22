В Псковской области целесообразно поставить предприятие по переработке отходов - Герман Петрушко
Генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко высказал мнение, что в Псковской области целесообразно построить завод по переработке мусора, сообщает Псковское агентство информации.
Сбор полимерных отходов в регионах — самая большая проблема, по его мнению. При этом технологий вторичной переработки пластика огромное количество. Также он отметил, что
такому переабатывающему предприятию нужна господдержка, потому что и в одной стране мира такие заводы без обходятся без поддержки государства.
Герман Петрушко поделился планами по переработке металлизированной пленки, поскольку при ее производстве остаются отходы, которые можно вторично использовать.
ИСТОЧНИК KP.RU