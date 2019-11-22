2019-11-22T14:48:35+03:00
Общество

В Псковской области целесообразно поставить предприятие по переработке отходов - Герман Петрушко

Директор завода «Титан-Полимер» рассказал о планах по переработке металлизированной пленки
Василиса Алексеева
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Сортировка пластика.Сортировка пластика.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко высказал мнение, что в Псковской области целесообразно построить завод по переработке мусора, сообщает Псковское агентство информации.

Сбор полимерных отходов в регионах — самая большая проблема, по его мнению. При этом технологий вторичной переработки пластика огромное количество. Также он отметил, что

такому переабатывающему предприятию нужна господдержка, потому что и в одной стране мира такие заводы без обходятся без поддержки государства.

Герман Петрушко поделился планами по переработке металлизированной пленки, поскольку при ее производстве остаются отходы, которые можно вторично использовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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