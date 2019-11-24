2019-11-24T18:33:41+03:00
Общество

ПсковГУ откроет связанные с химическим производством направления обучения

"Титан-Полимер" уже сейчас ведет подбор сотрудников для работы
Василиса Алексеева
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ПсковГУ снова будет готовить химиков.ПсковГУ снова будет готовить химиков.
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Направления, связанные с химическими технологиями и полимерами, откроет ПсковГУ, сообщила проректор вуза по учебной работе Ольга Серова. Химиков вуз не готовил уже много лет.

Работа по лицензированию новых направлений начата, готовятся образовательные программы. Партнёром вуза будет завод «Титан-Полимер», но университет готовить специалистов для всех предприятий, которые войдут в химический кластер. ПсковГУ рассчитывает проводить научные исследования на базе этих предприятий, а студенты смогут поступать в аспирантуру химических институтов страны. Договоренности уже есть.

Специалисты завода «Титан-Полимер» 17 декабря придут в колледж ПсковГУ для подбора сотрудников со средним образованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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