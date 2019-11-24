Владимир Зубов возглавит экспертную группу по наблюдению за строительством "Титан-Полимера" в Моглино

24 Нояб. 18:56 2019-11-24T18:56:52+03:00

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Как стало известно "Комсомольской правде - Псков", президент торгово-промышленной палаты региона Владимир Зубов встанет во главе постоянно действующей общественной группы по наблюдению за строительством завода «Титан-Полимер» в Моглино. Рабочую группу сформируют в течение декабря.

Владимир Зубов будет взаимодействовать с органами исполнительной власти и представителями ГК «Титан-Полимер» по волнующим общественность вопросам. Состав рабочей группы определится на заседании регионального штаба ОНФ, который состоится в ближайшее время. В её обязательно войдут специалисты с профессиональным образованием, представители неправительственных общественных организаций и политических партий.

- Нас в большей степени будут интересовать два раздела Госэкспертизы: раздел, касающийся экологии в государственной экспертизе, и раздел, который касается пожарной безопасности, – отметил председатель регионального штаба ОНФ Виктор Остренко.

Штаб ОНФ в течение ближайших двух недель будет принимать волнующие граждан вопросы по строительству завода.

ИСТОЧНИК KP.RU