2019-11-25T13:45:45+03:00
Общество

Псковичка приехала на Первый канал с хамелеоном Гошей и лысой кошкой

Хозяйку нескольких интересных питомцев позвали на телепередачу «Видели видео?»
Алиса Солнцева
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Фото: Первый канал. Мама, папа, я... А еще 3 лысых кошки, морская свинка, чихуахуа и хамелеон.Фото: Первый канал. Мама, папа, я... А еще 3 лысых кошки, морская свинка, чихуахуа и хамелеон.
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Псковичка Марина Сукманова стала гостем телепередачи «Видели видео?» на Первом канале. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», семья Сукмановых приехала в Москву с хамелеоном Гошей, чихуахуа Луней, гладкой кошкой и лысой морской свинкой. Нескольких питомцев пришлось оставить дома.

Марина Сукманова любит снимать видео со своими необычными домашними животными и выкладывать в Instagram. Так и попала псковичка на телепередачу: зрителям представили несколько роликов с участием ее животных, а дальше хозяйка сама рассказала о любимчиках.

Фото: Первый канал. Кошки часто подшучивают над Луней, например, сваливают с ног, когда она пытается ходить в неудобном комбинезоне.

Фото: Первый канал. Кошки часто подшучивают над Луней, например, сваливают с ног, когда она пытается ходить в неудобном комбинезоне.

- Это поломанный кот, - комментирует Марина видео, на котором гладкий кот спит в необычных позах, - на него почему-то не действуют законы земного притяжения.

С хамелеоном кошки не ссорятся, потому что «живут в параллельных вселенных». Кошки воспринимают огромный террариум Гоши как телевизор.

А чихуахуа Луня, по мнению Марины, вряд ли подозревает, что она собака. Она выросла в кошачьем семействе, умеет умываться, очень редко лает и, наверняка, считает себя кошкой.

Фото: Первый канал. Сначала лысые кошки, а затем лысые свинки.

Фото: Первый канал. Сначала лысые кошки, а затем лысые свинки.

Началась эта большая история с лысой кошки, которой решили найти друга. Так взяли еще одну лысую кошку, а потом еще и морскую свинку и так дальше и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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