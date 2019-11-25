2019-11-25T14:46:23+03:00
Общество

Барс с грамотой: У Государственного архива Псковской области появился герб

У учреждения с 240-летней историей появилась своя символика
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
История Государственного архива Псковской области началась 1 ноября 1776 года благодаря указу императрицы Екатерины II.История Государственного архива Псковской области началась 1 ноября 1776 года благодаря указу императрицы Екатерины II.
Изменить размер текста:

На геральдическом совете региона под председательством губернатора Михаила Ведерникова утвердили символику Государственного архива Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, решение приняли 25 ноября. Отныне учреждение может похвастаться собственным гербом и эмблемой с его элементами.

На суд членов совета директор архива Валерий Кузьмин представил несколько проектов. В центре каждого из них барс, который присутствует и на гербе Псковской области. Один из проектов геральдическому совету понравился более остальных. На нём грозная «кошка» стоит на задних лапах и держит грамоту. Девиз архива: собираем будущее.

Валерий Кузьмин предложил выработать подобную символику и для других учреждений. Он заявил, что это имиджевые элементы, которые будут способствовать узнаваемости. Герб и эмблему можно использовать при распространении документов в средствах массовой информации, добавил директор архива. Членам геральдического совета эта идея понравилась.

- Периодически слышу критику в наш адрес - будто нам заняться нечем, мол, лучше бы занимались больницами и дорогами. Мы всем этим занимаемся практически в круглосуточном режиме. Но иногда надо поднимать голову и смотреть немного дальше, за горизонт. Это поднимает и региональную патриотику, - отметил во время обсуждения вопроса губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковичка приехала на Первый канал с хамелеоном Гошей и лысой кошкой
Новый спектакль о Пушкине покажут на малой сцене Псковского драматического театра
Как стать руководителем до 30 лет: третья лекция в рамках проекта «Спичка» Tele2 в Пскове
Михаил Ведерников каждое утро молится за Псковскую область и её жителей
Пункты приема вещей благотворительной акции «Щедрый вторник» в Пскове
Елена Полонская вступила в должность главы города Пскова
Губернатор Псковской области: Я очень благодарен жене
Уголовное дело координатора «Открытой России» в Пскове направили в суд
Владимир Зубов возглавит экспертную группу по наблюдению за строительством "Титан-Полимера" в Моглино
ПсковГУ откроет связанные с химическим производством направления обучения
Группу по наблюдению за строительством "Титан-Полимера" в Псковском районе предложил создать ОНФ
Псковичам показали проект нового завода "Титан-Полимер"
Пьяную автоледи выявили полицейские в Пскове
Михаил Ведерников поздравил псковичек с Днем матери
Детский фонд просит псковичей помочь одеждой и обувью студенту Псковского колледжа
Победителем в областном конкурсе социального предпринимательства стал пятнадцатилетний пскович
По программе «Мир без слёз» Детская областная клиническая больница получила 3 млн рублей на новое оборудование
Новый интерактивный парк на базе стадиона "Электрон" появится в Пскове
За чашечкой чая губернатор Псковской области побеседовал с многодетными мамами
Серьезно пострадавшие в ДТП под Псковом сестры Долженко идут на поправку
В Псковской области целесообразно поставить предприятие по переработке отходов - Герман Петрушко
Псковская область стала одним из лидеров по числу населённых пунктов, охваченных вывозом мусора
Конкурс по корректировке территориальной схемы по обращению с ТКО проведут в Псковской области
Около 9 миллионов потратят на рекультивацию свалок в 5 районах Псковской области
В Псковской области бульдозерами раздавили 20 тонн груш
В буфетах псковских школ планируют запретить продажу чипсов и лимонада