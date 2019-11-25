Барс с грамотой: У Государственного архива Псковской области появился герб

СЕГОДНЯ 14:46 2019-11-25T14:46:23+03:00

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На геральдическом совете региона под председательством губернатора Михаила Ведерникова утвердили символику Государственного архива Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, решение приняли 25 ноября. Отныне учреждение может похвастаться собственным гербом и эмблемой с его элементами.

На суд членов совета директор архива Валерий Кузьмин представил несколько проектов. В центре каждого из них барс, который присутствует и на гербе Псковской области. Один из проектов геральдическому совету понравился более остальных. На нём грозная «кошка» стоит на задних лапах и держит грамоту. Девиз архива: собираем будущее.

Валерий Кузьмин предложил выработать подобную символику и для других учреждений. Он заявил, что это имиджевые элементы, которые будут способствовать узнаваемости. Герб и эмблему можно использовать при распространении документов в средствах массовой информации, добавил директор архива. Членам геральдического совета эта идея понравилась.

- Периодически слышу критику в наш адрес - будто нам заняться нечем, мол, лучше бы занимались больницами и дорогами. Мы всем этим занимаемся практически в круглосуточном режиме. Но иногда надо поднимать голову и смотреть немного дальше, за горизонт. Это поднимает и региональную патриотику, - отметил во время обсуждения вопроса губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU