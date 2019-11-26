2019-11-26T10:47:48+03:00
Общество

Экспертизы псковского «Титан-Полимера» выложили в открытый доступ

Жители региона могут ознакомиться с материалами на сайте компании
Анна БЫСТРОВА
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Во вторую очередь в Псковской области построят завод по производству ПЭТФ-гранул.Во вторую очередь в Псковской области построят завод по производству ПЭТФ-гранул.
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Экспертные заключения, касающиеся псковского «Титан-Полимера», выложили в открытый доступ на сайте предприятия (ПОДРОБНЕЕ). Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе компании, на встрече с представителями общественности руководство «Титан-Полимера» выразило готовность опубликовать в сети Интернет и разместить в общественной приёмной компании детали экспертного заключения.

Теперь неравнодушные граждане могут ознакомиться с материалами экспертизы на проект первой очереди (производство БОПЭТ-пленки). На сайте можно найти экспертные заключения по результатам инженерных изысканий, а также заключение по проектной документации, выданные Госэкспертизой Псковской области и решение об установлении санитарно-защитной зоны для строящегося завода.

КСТАТИ

После просмотра материалов жители региона смогут посредством активистов Общероссийского народного фронта по Псковской области задать вопросы руководству «Титан-Полимера».

Строительство первой очереди планируют завершить в 2021 году. Инвестиции в предприятие составят около 13 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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