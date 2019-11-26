В Псковской области предлагают ликвидировать неэффективные льготы

СЕГОДНЯ 15:52 2019-11-26T15:52:48+03:00

Для этого, считают депутаты, нужно внести поправки в закон Псковской области

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В Псковской области могут ликвидировать неэффективные льготы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, вопрос об этом подняли участники заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Они предложили внести коррективы в региональный закон «О налоге на имущество организаций». Неэффективными в этом документе признали, например, пониженные ставки для строительных организаций и организаций в сфере информации и связи. «За бортом» оказались также ставки для гостиниц и отдельных предприятий общественного питания. Подобными льготами в 2018 году воспользовались лишь 23 организации региона.

КСТАТИ

Участники заседания предложили сохранить пониженные налоговые ставки в 1,9% для имущества организаций сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, социальных услуг, образования, культуры и спорта и некоторых других отраслей.

ИСТОЧНИК KP.RU