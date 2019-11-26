2019-11-26T15:52:48+03:00
Общество

В Псковской области предлагают ликвидировать неэффективные льготы

Для этого, считают депутаты, нужно внести поправки в закон Псковской области
Егор ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Неэффективными признали, например, пониженные налоговые ставки для строительных организаций.Неэффективными признали, например, пониженные налоговые ставки для строительных организаций.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Псковской области могут ликвидировать неэффективные льготы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, вопрос об этом подняли участники заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Они предложили внести коррективы в региональный закон «О налоге на имущество организаций». Неэффективными в этом документе признали, например, пониженные ставки для строительных организаций и организаций в сфере информации и связи. «За бортом» оказались также ставки для гостиниц и отдельных предприятий общественного питания. Подобными льготами в 2018 году воспользовались лишь 23 организации региона.

КСТАТИ

Участники заседания предложили сохранить пониженные налоговые ставки в 1,9% для имущества организаций сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, социальных услуг, образования, культуры и спорта и некоторых других отраслей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Южнокорейский инвестор расширит производство в Пскове
Началась регистрация на второй Псковский медиафорум
В Пскове состоялся Межрегиональный слет социальных предпринимателей
Жители Дедович просят помочь семье замерзающих лебедей
Псковский театр драмы объявил «чёрную пятницу»
Купленный в Пскове Rolls-Royce московские блогеры оставят себе
Стала известна программа Дней норвежской культуры в Пскове
В Пскове открылись два новых офиса регионального МФЦ
Экспертизы псковского «Титан-Полимера» выложили в открытый доступ
Пропавшего в сентябре великолучанина нашли мертвым
Псковский музей-заповедник закроют для туристов 26 ноября
Преподавателям великолукского вуза грозит до 12 лет тюрьмы за получение взятки
О профессионализме пострадавшего медика псковичи высказывают противоположные мнения
Девочка, которую лечил раненый в Пскове врач, умерла в июле
Артур Гайдук прокомментировал нападение на врача Псковской областной больницы
В связи с нападением на врача Детской больницы губернатор Псковской области поручил проверить соблюдение мер безопасности
В Пскове задержали подозреваемого в нападении на врача Детской областной больницы
Приобрести оригинальный подарки для близких псковичи смогут на новогодней ярмарке «ART-ель»
Великолукский агрохолдинг обеспечил региону 1-е место по приросту объёма экспорта свинины
Барс с грамотой: У Государственного архива Псковской области появился герб
Псковичка приехала на Первый канал с хамелеоном Гошей и лысой кошкой
Новый спектакль о Пушкине покажут на малой сцене Псковского драматического театра
Как стать руководителем до 30 лет: третья лекция в рамках проекта «Спичка» Tele2 в Пскове
Михаил Ведерников каждое утро молится за Псковскую область и её жителей
Пункты приема вещей благотворительной акции «Щедрый вторник» в Пскове
Елена Полонская вступила в должность главы города Пскова