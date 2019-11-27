2019-11-27T09:53:43+03:00
Происшествия

В Пскове разыскивают водителя, сбившего 11-летнюю девочку

Преступник сбил ребенка и скрылся
Алиса Солнцева
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В полицию обратилась медсестра травмпункта.В полицию обратилась медсестра травмпункта.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Полиция ищет очевидцев ДТП, в котором пострадала 11-летняя девочка. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управлении МВД России по Псковской области, 26 ноября в полицию позвонила медсестра травмпункта. По ее словам, 22 ноября около 12:55 во дворе на улице Юбилейной, 55 автомобиль сбил ребенка. Водитель скрылся с места аварии.

Тогда девочку не госпитализировали, но позже у нее диагностировали ушиб пальца ноги.

ГИБДД проводит проверку и просит очевидцев аварии обратиться по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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