В Пскове разыскивают водителя, сбившего 11-летнюю девочку
Преступник сбил ребенка и скрылся
В полицию обратилась медсестра травмпункта.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Полиция ищет очевидцев ДТП, в котором пострадала 11-летняя девочка. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управлении МВД России по Псковской области, 26 ноября в полицию позвонила медсестра травмпункта. По ее словам, 22 ноября около 12:55 во дворе на улице Юбилейной, 55 автомобиль сбил ребенка. Водитель скрылся с места аварии.
Тогда девочку не госпитализировали, но позже у нее диагностировали ушиб пальца ноги.
ГИБДД проводит проверку и просит очевидцев аварии обратиться по телефону 02.
ИСТОЧНИК KP.RU