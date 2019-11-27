Сосед по общежитию обворовал великолучанку
Сосед по общежитию обворовал жительницу города Великие Луки. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пропажу денег с банковской карты 56-летняя женщина обнаружила в августе 2019 года.
Великолучанка недосчиталась 16 тысяч рублей и обратилась в правоохранительные органы за помощью. Полицейские провели расследование инцидента. Оказалось, что деньги присвоил 31-летний сосед. Пока хозяйки не было в общежитии по улице Маршала Жукова, мужчина пробрался в её комнату и получил доступ к её телефону. Затем великолучанин подобрал пароль к мобильному банку женщины и перевел деньги на свой счёт.
В пресс-службе ведомства добавили, что расследование уголовного дела завершилось. Материалы инцидента передали в суд для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU