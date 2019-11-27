2019-11-27T17:25:05+03:00
Происшествия

Сосед по общежитию обворовал великолучанку

Мужчина перевёл деньги на свой счёт через мобильный банк
Егор ТИМОФЕЕВ
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За кражу великолучанину грозит уголовное наказание.За кражу великолучанину грозит уголовное наказание.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Сосед по общежитию обворовал жительницу города Великие Луки. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пропажу денег с банковской карты 56-летняя женщина обнаружила в августе 2019 года.

Великолучанка недосчиталась 16 тысяч рублей и обратилась в правоохранительные органы за помощью. Полицейские провели расследование инцидента. Оказалось, что деньги присвоил 31-летний сосед. Пока хозяйки не было в общежитии по улице Маршала Жукова, мужчина пробрался в её комнату и получил доступ к её телефону. Затем великолучанин подобрал пароль к мобильному банку женщины и перевел деньги на свой счёт.

В пресс-службе ведомства добавили, что расследование уголовного дела завершилось. Материалы инцидента передали в суд для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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