У детской поликлиники на Кузнецкой в Пскове оборудуют парковку

СЕГОДНЯ 11:13 2019-11-29T11:13:12+03:00

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На территории детской поликлиники города Пскова оборудуют парковку, пользоваться которой смогут в том числе и представители маломобильных групп населения. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, инициативу реализуют уже в 2020 году.

Об этом по итогам рассмотрения обращения одной из жительниц города заявила первый вице-губернатор Вера Емельянова. По поручению губернатора региона Михаила Ведерникова она встретилась с заявительницей на месте будущей парковки.

Псковичка рассказала, что и для детей-инвалидов, и для мамочек с колясками и грудными детьми выход из авто у поликлиники является большой проблемой. Это связано с тем, что дорога на Кузнецкой узкая и при этом загруженная.

По итогам обсуждения с участием представителей органов власти города было решено организовать парковочный карман за счет расширения проезжей части у входа в поликлинику. Однако на месте будущей парковки расположен участок инженерных сетей.

Вице-губернатор поручила городским властям провести переговоры с представителями сетевой компании по вопросу переноса кабелей в кратчайшие сроки, чтобы в июне 2020 уже сдать объект в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU