В Псковской области утвердили налоговые льготы на 2020 год

СЕГОДНЯ 13:58 2019-11-29T13:58:02+03:00

Кому удастся сэкономить финансы в 2020 году? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Щадящий налоговый режим предусмотрен в сферах медицины, благоустройства, почтовой связи и некоторых других

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В Псковской области установлены налоговые льготы на 2020 год. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», на 37-й сессии Псковского областного Собрания депутаты приняли соответствующий законопроект.

В следующем году сохранятся льготы по налогу на имущество для организаций, работающих в сфере детского отдыха или оздоровления, в сфере благоустройства населенных пунктов. Право на налоговые льготы остается за организациями художественных народных промыслов, потребительскими кооперациями, некоммерческими образовательными учреждениями для детей-сирот.

На 50 процентов снизят налог на имущество организациям почтовой связи в малонаселенных и отдаленных населенных пунктах региона.

Медучреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь освобождены от налога на имущество в 2020 году. Расходы приблизительно в 36,8 миллиона рублей за год выплатит Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации.

По транспортному налогу сохранятся все льготы, кроме неэффективной – налоговой льготы общероссийским общественным организациям инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU