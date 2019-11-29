В Псковской области утвердили налоговые льготы на 2020 год
В Псковской области установлены налоговые льготы на 2020 год. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», на 37-й сессии Псковского областного Собрания депутаты приняли соответствующий законопроект.
В следующем году сохранятся льготы по налогу на имущество для организаций, работающих в сфере детского отдыха или оздоровления, в сфере благоустройства населенных пунктов. Право на налоговые льготы остается за организациями художественных народных промыслов, потребительскими кооперациями, некоммерческими образовательными учреждениями для детей-сирот.
На 50 процентов снизят налог на имущество организациям почтовой связи в малонаселенных и отдаленных населенных пунктах региона.
Медучреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь освобождены от налога на имущество в 2020 году. Расходы приблизительно в 36,8 миллиона рублей за год выплатит Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации.
По транспортному налогу сохранятся все льготы, кроме неэффективной – налоговой льготы общероссийским общественным организациям инвалидов.
ИСТОЧНИК KP.RU