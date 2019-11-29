2019-11-29T13:58:02+03:00
Общество

В Псковской области утвердили налоговые льготы на 2020 год

Щадящий налоговый режим предусмотрен в сферах медицины, благоустройства, почтовой связи и некоторых других
Алиса Солнцева
Поделиться:
Кому удастся сэкономить финансы в 2020 году?Кому удастся сэкономить финансы в 2020 году?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Псковской области установлены налоговые льготы на 2020 год. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», на 37-й сессии Псковского областного Собрания депутаты приняли соответствующий законопроект.

В следующем году сохранятся льготы по налогу на имущество для организаций, работающих в сфере детского отдыха или оздоровления, в сфере благоустройства населенных пунктов. Право на налоговые льготы остается за организациями художественных народных промыслов, потребительскими кооперациями, некоммерческими образовательными учреждениями для детей-сирот.

На 50 процентов снизят налог на имущество организациям почтовой связи в малонаселенных и отдаленных населенных пунктах региона.

Медучреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь освобождены от налога на имущество в 2020 году. Расходы приблизительно в 36,8 миллиона рублей за год выплатит Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации.

По транспортному налогу сохранятся все льготы, кроме неэффективной – налоговой льготы общероссийским общественным организациям инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП с участием школьного автобуса пострадали 4 ребёнка — полицейские Псковской области уточнили сведения
В связи с ДТП с участием школьного автобуса губернатор Псковской области поручил проверить безопасность перевозок
На пожертвования для студента Псковского колледжа одели еще четверых подростков
У детской поликлиники на Кузнецкой в Пскове оборудуют парковку
Кабинет флюорографии в поликлинике №2 города Пскова закрыли на ремонт
Школьный автобус перевернулся в Псковской области
Надо врачей приравнять к полицейским — Леонид Рошаль в свете нападения на псковского медика
В новогоднюю ночь псковичей ждет 7-минутный фейерверк
Задержанную в Псковской области пару из Ирана ждет тюрьма, а затем суд по законам шариата
Регоператор потратит 250 миллионов на обустройство мест для сбора мусора и установку контейнеров в Псковской области
Экс-главу Новоржевского района заподозрили в халатности
Снег и гололёд — в декабре псковичам обещают зимнюю сказку
Определили место строительства экотехнопарка в Великих Луках
Однопартийцы приостановили членство Дмитрия Сопотова в «Единой России»
Стала известна программа II Псковского медиафорума
С похолоданием в Псковской области в два раза возрастает количество пожаров
Трое детей погибло на пожарах в Псковской области
Псковский «Центр СПИД» стал лучшим в России
5528 пожаров зафиксировано в Псковской области за 2019 год
В Пскове на Кузнецкой улице может появиться новый детский сад
Михаил Ведерников обсудил с и.п. главы Печорского района вопросы развития муниципалитета