2019-11-29T15:43:55+03:00
Общество

Красный крест приглашает псковичей поучаствовать в сборе сладостей для нуждающихся детей

Неравнодушные горожане смогут помочь 167 детям
Анна БЫСТРОВА
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Подарить детям немного волшебства легко!Подарить детям немного волшебства легко!Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Красный крест приглашает жителей региона поучаствовать в сборе сладостей для нуждающихся детей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском региональном отделении Российского Красного креста, сбор конфет для сладких подарков проводится под флагом акции «Новогодний подарок другу».

По словам организаторов, под опекой регионального отделения Красного креста находятся 167 детей из кризисных семей региона. И хотя с малых лет ребята знают, что их родители переживают трудности, дети надеются на новогодние чудеса и с замиранием сердца ждут праздник.

Подарить нуждающимся детям немного волшебства может каждый из жителей города. Для этого нужно в срок до 20 декабря передать в фонд акции конфеты и шоколад или пожертвовать деньги на покупку сладостей. За три дня сотрудники Красного креста соберут подарки, а 23 декабря начнут передавать их через школы, в которых учатся маленькие подопечные.

КОНКРЕТНО

Сладости можно принести в офис Красного Креста по адресу г. Псков, ул. Советская, 85. Помощь собирают с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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