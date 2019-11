Британский журнал The Banker высоко оценил деятельность Альфа-Банка

СЕГОДНЯ 18:03 2019-11-29T18:03:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Авторитетное международное издание The Banker признало Альфа-Банк «Банком года в России» («Bank of the Year in Russia 2019»). Почетная премия была вручена за впечатляющий рост, успешное претворение в жизнь стратегических инициатив и лидерство по технологическому направлению.

Как пишут Novostivolgograda, эксперты на высоком уровне оценили достижения Альфа-Банка в сфере цифровой трансформации. Также они оценили обновление мобильного приложения «Альфа-Мобайл». Помимо этого, эксперты отметили внедрение таких передовых продуктов, как моментальный выпуск карт, «семейный счет» с возможностью подключения к нему до четырех близких людей, цифровые сервисы для заемщиков по ипотеке, виртуальные карты для малого и среднего бизнеса. Эксперты британского журнала также впечатлились сервисом по подтверждению транзакций корпоративных клиентов через отпечатки пальцев.

Как считает американский журнал, успех Альфа-Банка подтверждается его финансовыми показателями, а точнее их ростом. По информации отчетности за 2018-й год, которые рассмотрело жюри, уровень достаточности капитала первого уровня повысилась более чем на 13% - до $7031 млн, активы продемонстрировали рост на 5,5% - до $47199 млн, показатели рентабельности капитала и операционной эффективности составили 19,5% и 39,4% соответственно.

- Эта награда подтверждает наши лидирующие позиции. Сегодня мы самый phygital банк в России, сочетающий в себе цифровой и физический клиентский опыт. Наша клиентская база быстро увеличивается, только за последний год клиентов Альфа-Банка прибавилось на один миллион, - подчеркнул главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Он также добавил, что мобильное приложение Альфа-Банка удостоилось самой высокой оценки в мире среди банков в AppStore, а оформление карты через приложение у клиентов займет менее минуты.

Более десяти лет назад Альфа-Банк первым в нашей стране запустил интернет- и мобильный банк, а сегодня первым строит phygital branch, представляющую собой физическую сеть нового поколения. Все эти достижения были отмечены международными экспертами журнала The Banker

КОНКРЕТНО

Британский ежемесячник The Banker, который присудил Альфа-Банку награду, выходит в Лондоне с 1926 года группой Financial Times. Журнал, пишущий о международных финансах, ежегодно присуждает награды The Banker Awards самым лучшим международным финансовым институтам.

ИСТОЧНИК KP.RU