2019-11-30T12:25:23+03:00
Общество

Авиарейс Псков – Москва планируют сделать ежедневным с 2020 года

25 миллионов рублей предусмотрено в бюджете 2020 года на модернизацию псковского аэропорта
Алиса Солнцева
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Возможности развития авиасообщения Михаил Ведерников обсудил с министерством транспорта России.Возможности развития авиасообщения Михаил Ведерников обсудил с министерством транспорта России.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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С 2020 года авиарейс в столицу планируют сделать ежедневным. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, перспективы развития авиатранспортного сообщения в регионе губернатор обсудил с замминистра транспорта Российской Федерации Александром Юрчиком.

Михаил Ведерников отметил востребованность рейсов в Сочи и Москву: загрузка по первому маршруту составляет 90 процентов, по второму – 95 процентов.

К новым возможным направлениям перелетов можно отнести Симферополь, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды и Анапу.

Речь зашла и о включении региональных авиамаршрутов в приказ Росавиации на субсидирование из федерального бюджета.

На модернизацию аэропорта города Пскова имени Княгини Ольги в бюджете региона на следующий год предусмотрено 25 миллионов рублей. Планируется разработать проектно-сметную документацию поэтапной реконструкции рулежных дорожек, дренажной системы стоянок воздушных судов. В планах и строительство нового двухэтажного терминала прилета. Кроме того, вводится в эксплуатацию светосигнальное оборудование, которое позволит принимать воздушные суда в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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