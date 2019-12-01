Облачную погоду и снег обещают 1 декабря в Псковской области

СЕГОДНЯ 09:20 2019-12-01T09:20:24+03:00

А в Пскове преимущественно без осадков. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Порадует ли погода в первый день зимы?

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В первый день зимы на территории Псковской области будет облачная погода с прояснениями и небольшие осадки в виде снега. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в Псковском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиале ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Температура воздуха ночью -3 -8 градусов, днем – 0 -5 градусов. В Пскове днем передают 0 -2 градуса и преимущественно без осадков.

Ветер западных направлений, умеренный. Атмосферное давление низкое.

Кроме того, гидрометцентр предупреждает, что на дорогах образовалась гололедица.

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется.

ИСТОЧНИК KP.RU