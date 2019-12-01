С 1 декабря изменились условия посещения Псковского кремля туристическими группами

СЕГОДНЯ 12:27 2019-12-01T12:27:23+03:00

Вход в Кремль теперь через башню Святых ворот, выход – через калитку в зеленых кованых воротах. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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С 1 декабря вступают в силу изменения условий посещения Псковского кремля туристическими группами. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе объединённого Псково-Изборского музея-заповедника, новшество касается экскурсоводов, которые не являются сотрудниками учреждения.

«Юридические и физические лица, осуществляющие услуги по экскурсионному обслуживанию и имеющие удостоверение экскурсовода, осуществляют экскурсионную деятельность на территории Псковского Кремля на договорной основе с ГБУК – Псковский музей-заповедник» - цитируют Правила посещения Псковского кремля в учреждении.

Экскурсоводы теперь могут заключить договор с музеем либо получить наклейку экскурсовода после оплаты в кассе.

С 1 декабря меняется экскурсионный маршрут: вход на территорию осуществляется через башню Святых ворот, выход – через калитку в зеленых кованых воротах.

Плата за право проведения экскурсий и интерактивных программ производится двумя способами: наличными в кассе в башне Святых ворот и безналичным расчетом один раз в месяц при заключении договора.

На территории Кремля экскурсовод получает одноразовую наклейку, где указана дата посещения Псковского кремля.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU